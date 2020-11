ЄС чекає від Ради "швидкого виходу" з кризи і підтримав ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС

У ЄС сподіваються, що Верховна Рада швидко знайде "розумний вихід" з кризи, що виникла внаслідок скандального рішення Конституційного суду, і підтримують ідею Зеленського не обмежуватися питанням КС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посол зазначив, що стурбований рішенням, оскільки воно ставить під питання низку досягнень України у боротьбі з корупцією та зобов’язання, які взяла на себе Україна у її відносинах з ЄС.

"Ми взяли до уваги, наскільки терміново президент та інші органи влади почали вирішувати цю проблему. Дуже важливо, щоб зараз українська влада, особливо парламент, швидко знайшли розумний вихід із ситуації", - заявив Матті Маасікас.

