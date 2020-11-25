Україна і ще 6 держав приєдналися до санкцій ЄС проти ГРУ за кібератаку на Бундестаг

Україна та шість інших держав приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо громадян і структур Росії, відповідальних за кібератаку на Бундестаг в 2015 році.

Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської економічної зони Ісландія і Норвегія, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - сказано у заяві.

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Нагадаємо, Рада ЄС запровадила санкції проти керівника Головного розвідувального управління РФ Ігоря Костюкова і Дмитрія Бадіна, офіцера військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, який безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

У травні 2020 року Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина Бадіна.