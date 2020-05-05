Німеччина видала ордер на арешт російського хакера, який зламав мережу Бундестагу

Федеральна прокуратура Німеччини видала міжнародний ордер на арешт росіянина, якого підозрюють у зламі комп'ютерних систем німецького парламенту у 2015 році на замовлення Головного розвідувального управління РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Sueddeutsche Zeitung.

Підозрюваним є 29-річний Дмітрій Бадін, якого також розшукують Сполучені Штати за хакерські атаки, включаючи крадіжку електронних листів Гілларі Клінтон та Демократичної партії напередодні президентських виборів 2016 року.

Кібератака на Бундестаг розпочалася 30 квітня 2015 року. У цей день кілька членів парламенту майже одночасно отримали електронний лист, адреса відправника якого закінчилася на "@un.org". Це виглядало як справжній електронний лист від Організації Об'єднаних Націй з темою: "Конфлікт України з Росією залишає економіку в руїнах". Електронний лист містив посилання нібито на сайт ООН. Насправді сайт містив шкідливе програмне забезпечення, яке непомітно встановлювалося на комп’ютері людини, яка переходила за посиланням.

Докази про причетність Бадіна були отримані завдяки співпраці із нідерландськими колегами. У квітні 2018 року контррозвідувальне агентство Нідерландів розкрило групу росіян, які, як вважали, належать до підрозділу ГРУ "26165", також відомим як хакерська група "Fancy Bear". Четверо чоловіків приїхали до Амстердама з дипломатичними паспортами, а потім їхали до Гааги на орендованому автомобілі. Вважалося, що вони планували зламати систему у штаб-квартирі Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Кількома тижнями раніше колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та його дочка отруїлися "новічком" у Британії - британський уряд звинуватив Москву в нападі. До розслідування була залучена ОЗХЗ, лабораторії досліджували використану отруту. Голландські органи безпеки припускають, що російській команді хакерів було доручено зламати комп'ютери OPCW та викрасти інформацію.

13 квітня 2018 року голландські органи безпеки зупинили росіян і негайно вислали їх з країни - через їх дипломатичний статус вони не могли бути заарештовані. Її багаж - включаючи ноутбуки, мобільні телефони - було конфісковано.

Знайдена у них інформація стала знахідкою для слідчих у Німеччині, які після детального вивчення прийшли до висновків, що мають достатньо доказів проти Бадіна.

Видання відзначає, що хакер навряд чи виїде за межі країни, і навіть якби його спіймали в будь-якій точці світу, спочатку його мали б видати США. Втім, встановлення особи хакера є рідкісним випадком і само по собі вважається великим успіхом.