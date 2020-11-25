Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС против ГРУ за кибератаку на Бундестаг

Украина и шесть других государств присоединились к санкциям Евросоюза в отношении граждан и структур России, ответственных за кибератаку на Бундестаг в 2015 году.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской экономической зоны Исландия и Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются к этому решению Совета. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

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Напомним, Совет ЕС ввел санкции против руководителя Главного разведывательного управления РФ Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина, офицера военной разведки 85-го Главного центра специальных служб ГРУ РФ, непосредственно участвовавшего в проведении кибератаки.

Хакерская атака на Бундестаг продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В результате злоумышленники получили доступ к по меньшей мере 16 гигабайтам данных, в том числе к масштабному архиву переписки депутатов немецкого парламента.

В мае 2020 года Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Бадина.