Польща очікує на початок вакцинації у січні-лютому

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк заявив, що перша вакцинація від коронавірусу в Польщі буде проведена на рубежі січня і лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав Onet.pl.

"Вже з літа ми беремо участь в переговорах і в так званому пакеті ЄС, і ми входимо в число країн, що беруть участь в "тендері" на поставку вакцини", - сказав він.

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Заступник міністра додав, що польські громадяни "матимуть гарантований доступ до вакцини від COVID-19", і що "рубіж січня і лютого" стане моментом, коли будуть проведені перші щеплення.

Уряд Польщі закрив розважальні заклади та деякі магазини з 7 листопада після сплеску випадків захворювання COVID-19, але відтоді кількість нових випадків стабілізувалася, що дозволило дещо послабити обмеження.

Водночас Польща в останні дні фіксує рекордні показники смертності. 25 листопада повідомили про смерть 674 хворих на коронавірус.

Прем’єр Моравецький закликав поляків проводити Різдво тільки з найближчими родичами в своїх сім'ях і не подорожувати, заявивши, що уряд працює над обмеженнями на пересування.

Крім того, школи у Польщі будуть закриті до Різдва.