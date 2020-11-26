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Польша ожидает начала вакцинации в январе-феврале

Четверг, 26 ноября 2020, 10:57

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковський вел Сеньк заявил, что первая вакцинация от коронавируса в Польше будет проведена на рубеже января и февраля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал Onet.pl.

"Уже с лета мы участвуем в переговорах и в так называемом пакете ЕС, и мы входим в число стран, участвующих в тендере на поставку вакцины", - сказал он.

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Замминистра добавил, что польские граждане "будут иметь гарантированный доступ к вакцине от COVID-19", и что "рубеж января и февраля" станет моментом, когда будут сделаны первые прививки.

Правительство Польши закрыло развлекательные заведения и некоторые магазины с 7 ноября после всплеска случаев заболевания COVID-19, но с тех пор количество новых случаев стабилизировалось, что позволило несколько ослабить ограничения.

В то же время Польша в последние дни фиксирует рекордные показатели смертности. 25 ноября сообщили о смерти 674 больных коронавирусом.

Премьер Моравецкий призвал поляков проводить Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать, заявив, что правительство работает над ограничениями на передвижение.

Кроме того, школы в Польше будут закрыты до Рождества.

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