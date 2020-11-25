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У Польщі - рекордні понад 670 смертей від коронавірусу

Середа, 25 листопада 2020, 12:11

У Польщі за останню добу повідомили про смерть 674 хворих на коронавірус, що є новим рекордним показником з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Перед цим востаннє рекордну кількість померлих реєстрували 19 листопада - 637

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З 674 померлих, 152 померли безпосередньо від ускладнень коронавірусу, решта 522 мали інші хронічні хвороби.

За добу зареєстрували ще 15 362 підтверджених заражень коронавірусом, з них найбільше - у Сілезькому та Мазовецькому воєводствах. Це суттєво менше, ніж у середу минулого та позаминулого тижня - понад 19 тисяч та понад 25 тисяч випадків.

Госпіталізовані на цей час понад 22 100 хворих - на 286 менше, ніж станом на вчора, з них понад 2 000 потребують апаратів ШВЛ - на 22 менше, ніж вчора. 

Одужали за добу 14 810 хворих.

Загалом з початку епідемії у Польщі зареєстрували 924 422 підтверджених хворих на коронавірус. З них 14 988 померли,  понад 470 тисяч - вже одужали. 





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