Грузия до конца января идет на полный локдаун - с исключениями на праздники

Грузия до конца января вводит в стране жесткие карантинные ограничения для сдерживания эпидемии коронавируса, но с обещанием послаблений на праздники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Согласно решению правительства, строгие ограничения начнут действовать с субботы, 28 ноября, и продлятся до 31 января.

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Комендантский час, который до сих пор действовал только в семи крупнейших городах, распространяется на всю территорию страны. Выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00, за исключением праздников - предновогоднего вечера 31 декабря и предрождественского 6 января.

Прекращаются все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси.

Ресторанам будет разрешено продавать блюда только "с собой" и на доставку. Спортзалы, бассейны, художественные студии и т.п. должны будут закрыться.

Закрываются детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение теперь на всей территории страны.

В дополнение к этому в семи крупнейших городах и на горнолыжных курортах прекращают движение общественного транспорта, закрываются все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

Отелям разрешено работать только в формате мест для карантина. Работа горнолыжных курортов полностью прекращается.

В то же время в праздничную неделю с 24 декабря по 2 января ограничения существенно ослабят - смогут открыться ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого ограничения вернутся.

Опять запустить работу транспорта после этого обещают с 16 января.

В Грузии, население которой соизмеримо с населением Киева, последние две недели ежедневный прирост заражений превышает 3000, а однажды пересек отметку в 4000 новых больных в сутки. В этот же период начало расти и число умерших от осложнений.

В начале ноября в правительстве еще не допускали полного локдауна.