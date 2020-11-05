Прем'єр Грузії обіцяє "точкові" заходи через рекорди заражень та натякнув, що протести поширюють вірус

Уряд Грузії після нових рекордів кількості заражень планує запроваджувати точкові обмеження, щоб стримати епідемію коронавірусу.

Як повідомляє "Грузия Онлайн", про це заявив прем’єр-міністр Георгій Гахарія, пише "Європейська правда".

Прем’єр заявив, що ситуація з коронавірусом погіршується у всій Європі, і Грузії також потрібно бути готовій до цього і реагувати.

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"Ми не говоримо про системны обмеження у масштабах країни, а про точкові обмеження", - зазначив він.

Прем’єр також натякнув, що акції протесту, які почалися після парламентських виборів, сприяють поширенню вірусу.

"Безумовно, ті політичні акції, які відбуваються на вулицях, дуже прискорять наближення піку. Ситуація буде значно гіршою, ніж ми очікували, тому що мобільність, викликана вуличними акціями, прямо пов’язана зі швидким зростанням кількості заражень", - зазначив прем’єр.

Віцепрем’єрка та міністр інфраструктури Майя Цкітішвілі припустила, що нові обмеження можуть стосуватися пересування громадян у певний час або у вихідні, також руху громадського транспорту та роботи великих торгових центрів і ринків, пише "Эхо Кавказа".

За останню добу у Грузії зареєстрували 2 401 заражень коронавірусом - новий рекорд з початку епідемії. Вчора цей показник вперше перевищив 2 тисячі. Сам прем'єр також захворів на коронавірус, але госпіталізації не потребує.

Нагадаємо, ще 9 вересня у Грузії заборонили масові святкування, такі як весілля, похорони та ювілеї, а також культурні та спортивні заходи за участі більше 200 людей.

З 4 листопада маски стали обов’язковими у приміщеннях та надворі, а ресторани та розважальні заклади повинні зачинятися о 22-00.

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