Військова авіація Греції почала транспортувати ковідних пацієнтів з ураженої півночі
У Греції військова авіація розпочала перевезення постраждалих від Covid-19 пацієнтів із регіону Драма на півночі країни до Афін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
У четвер троє пацієнтів з Covid-19 були доставлені військовим транспортним літаком C-130 до лікарні Афін, оскільки лікарні в північній Греції перевантажені через сплеск вірусу.
Пацієнти були поміщені до ізольованих капсул під час транспортування.
Пацієнти також були доставлені з острова Родос на Крит і з Андроса в Афіни, останні - на вертольоті Super Puma.
Тиск другої хвилі пандемії на національну систему охорони здоров'я Греції посилюється. Дані Національної організації охорони здоров'я (EODY) показують, що в середу у відділеннях інтенсивної терапії перебували 597 пацієнтів.
Більшість нових інфекцій за останні 24 години надійшли з північного міста Салоніки.
Раніше влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа хворих.
З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю коронавірусу.