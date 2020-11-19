Греція посилює обмеження на наземних кордонах через другу хвилю пандемії

Уряд Греції оголосив, що закриє прикордонний перехід з Албанією в Кристалопігі з ранку п'ятниці і перевірятиме на коронавірус всіх людей, що в'їжджають в країну через сухопутні кордони.

Про це заявив у четвер офіційний представник уряду Стеліос Петсас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Прикордонні пункти в Какавії, Евзоні і Промахонасі залишаться відкритими.

Мандрівники, які в'їжджають в країну через її сухопутні кордони, повинні будуть представити негативний ПЛР-тест, проведений за 72 години до прибуття в Грецію.

Петсас сказав, що органи охорони здоров'я посилять перевірки та тестування в Північній Греції, щоб отримати більш чітке уявлення про епідеміологічне навантаження.

"Ситуація в нашій країні залишається критичною. Вчорашні дані показали, що показники позитивних тестів в декількох районах Північної Греції залишаються на дуже високому рівні, якщо врахувати, що ми вже кілька тижнів перебуваємо в режимі карантину", - сказав він.

Нагадаємо, Греція на два тижні закрила дитсадки і перевела школи на дистанційне навчання у зв’язку з епідемією коронавірусу.