Влада Греції змусила приватні клініки приймати коронахворих - державні перевантажені
Влада Греції взяла на себе управління двома приватними медичними клініками і їхнім персоналом у Салоніках, оскільки державні лікарні регіону перебувають під серйозним тиском через різке зростання числа випадків коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
У п'ятницю міністерство охорони здоров'я країни заявило, що попросило надати місця в приватних лікарнях для системи громадської охорони здоров'я для лікування пацієнтів з Covid-19. Але "незважаючи на всі зусилля, знайти взаємоприйнятне рішення було неможливо".
Тому міністерство заявило, що станом на п'ятницю дві клініки і їх персонал в північному місті Салоніки, другому за величиною місті Греції в епіцентрі епідемії, насильно апропрійовані.
Греція значною мірою уникнула первісного спалаху коронавірусу навесні, коли уряд запровадив ранню ізоляцію, завдяки якій кількість інфекцій і смертей залишилося низьким.
У Греції до кінця місяця введено загальнонаціональний карантин: магазини, школи, бари, ресторани і всі розважальні заклади закриті, з 21:00 до 5:00 діє комендантська година.
Ті, хто бажає покинути будинок, можуть зробити це тільки з вагомих причин і повинні повідомити владу текстовим повідомленням телефоном або мати письмовий дозвіл. Однак немає обмежень на те, як довго люди можуть залишати свої будинки або скільки разів на день.
З ранку 20 листопада уряд Греції посилив обмеження на наземних кордонах через другу хвилю.