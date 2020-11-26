Военная авиация Греции начала транспортировать ковидных пациентов с севера страны

В Греции военная авиация начала перевозку пострадавших от COVID-19 пациентов из региона Драма на севере страны в Афины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

В четверг трое пациентов с Covid-19 были доставлены военным транспортным самолетом C-130 в больницу Афин, поскольку больницы в северной Греции перегружены из-за всплеска вируса.

Читайте также Греция планирует налоговые льготы для профессионалов за переезд в страну

Пациенты были помещены в изолированные капсулы на время транспортировки.

Пациенты также были доставлены с острова Родос на Крит и с Андроса в Афины, остальные - на вертолете Super Puma.

Давление второй волны пандемии на национальную систему здравоохранения Греции усиливается. Данные Национальной организации здравоохранения (EODY) показывают, что в среду в отделениях интенсивной терапии находились 597 пациентов.

Большинство новых инфицированных за последние 24 часа поступили из северного города Салоники.

Ранее власти Греции взяли на себя управление двумя частными медицинскими клиниками и их персоналом в Салониках, поскольку государственные больницы региона находятся под серьезным давлением из-за резкого роста числа больных.

С утра 20 ноября правительство Греции усилило ограничения на наземных границах из-за второй волны коронавируса.