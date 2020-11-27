У Грузії, яка оголосила жорсткий локдаун, різкий стрибок заражень

У Грузії, яка напередодні оголосила жорсткий локдаун до кінця січня, зареєстрували новий рекорд заражень - понад 4700 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Це другий показник, вищий за 4 тисячі - попередній, зареєстрований 23 листопада, становив 4048.

Зазначимо, населення Грузії приблизно співмірне з населенням Києва.

Померли за минулу добу 37 хворих. Одужали - 3 489.

Госпіталізовані наразі понад 6100 пацієнтів з коронавірусом з понад 18 тисяч "активних" хворих.

Нагадаємо, напередодні уряд Грузії анонсував жорсткий карантин з 28 листопада до 31 січня - із закриттям більшості магазинів, комендантською годиною та зупинкою громадського транспорту у Тбілісі й інших великих містах.

Водночас, обмеження обіцяють частково послабити у період свят.