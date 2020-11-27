В Грузии, объявившей жесткий локдаун, резкий скачок заражений

В Грузии, которая накануне объявила жесткий локдаун до конца января, зарегистрировали новый рекорд заражений - более 4700 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

Это второй показатель, выше 4000 - предыдущий, зарегистрированный 23 ноября, составил 4048.

Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.

Умерли за минувшие сутки 37 больных. Выздоровели - 3489.

Госпитализированы пока более 6100 пациентов с коронавирусом из более 18 000 "активных" больных.

Напомним, накануне правительство Грузии анонсировало жесткий карантин с 28 ноября по 31 января - с закрытием большинства магазинов, комендантским часом и остановкой общественного транспорта в Тбилиси и других крупных городах.

В то же время ограничения обещают частично ослабить в период праздников.