В Грузии, объявившей жесткий локдаун, резкий скачок заражений
В Грузии, которая накануне объявила жесткий локдаун до конца января, зарегистрировали новый рекорд заражений - более 4700 случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.
Это второй показатель, выше 4000 - предыдущий, зарегистрированный 23 ноября, составил 4048.
Отметим, население Грузии примерно соизмеримо с населением Киева.
Умерли за минувшие сутки 37 больных. Выздоровели - 3489.
Госпитализированы пока более 6100 пациентов с коронавирусом из более 18 000 "активных" больных.
Напомним, накануне правительство Грузии анонсировало жесткий карантин с 28 ноября по 31 января - с закрытием большинства магазинов, комендантским часом и остановкой общественного транспорта в Тбилиси и других крупных городах.
В то же время ограничения обещают частично ослабить в период праздников.