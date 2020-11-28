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У Чехії розказали, як відбуватиметься вакцинація від COVID 

Субота, 28 листопада 2020, 12:21

Вакцина від COVID-19 буде безкоштовною для всіх жителів Чехії, а витрати на щеплення будуть покриватися за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування. 

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Спершу безкоштовна вакцинація була передбачена тільки для деяких верств населення.

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"Передбачається, що кожна людина буде вакцинована або безкоштовно, або за рахунок коштів соціального страхування, причому вакцинація не буде обов'язковою", - зазначив він. 

Міністр також закликав жителів країни взяти активну участь у вакцинації. На це також буде спрямована просвітницька кампанія уряду, яка розпочнеться найближчим часом.

Президентка Європейської комісії раніше заявляла, що в ЄС можуть у грудні затвердити перші вакцини від коронавірусу. 

Водночас Польща очікує на початок вакцинації в січні-лютому.

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