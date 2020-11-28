У Чехії розказали, як відбуватиметься вакцинація від COVID
Вакцина від COVID-19 буде безкоштовною для всіх жителів Чехії, а витрати на щеплення будуть покриватися за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.
Спершу безкоштовна вакцинація була передбачена тільки для деяких верств населення.
"Передбачається, що кожна людина буде вакцинована або безкоштовно, або за рахунок коштів соціального страхування, причому вакцинація не буде обов'язковою", - зазначив він.
Міністр також закликав жителів країни взяти активну участь у вакцинації. На це також буде спрямована просвітницька кампанія уряду, яка розпочнеться найближчим часом.
Президентка Європейської комісії раніше заявляла, що в ЄС можуть у грудні затвердити перші вакцини від коронавірусу.
Водночас Польща очікує на початок вакцинації в січні-лютому.