В Іспанії літні люди будуть першими в черзі на вакцину від коронавірусу

Мешканці будинків престарілих та особи, які доглядають за ними, будуть першими на вакцинацію від коронавірусу, коли Іспанія почне національну програму імунізації на початку наступного року.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"На першому етапі ми сконцентруємося на найбільш вразливих групах, які налічують близько 2,5 мільйонів осіб. Це буде безкоштовна вакцина, яка буде поширюватися через національну систему охорони здоров'я, і ​​отримання її буде добровільним", - заявив Ілла.

Після мешканців будинків для літніх людей планується вакцинація медичних працівників та інших осіб похилого віку.

Відповідно до амбітного плану, представленого урядом, Іспанія націлена на вакцинацію значної частини населення до середини 2021 року.

За попередніми даними, в період з березня по червень в будинках для людей похилого віку та інвалідів померли понад 20 000 осіб.

Цифри включають смертельні випадки серед тих, хто здав позитивний тест на коронавірус, і тих, у кого були симптоми Covid-19.

Нагадаємо, в Іспанії підготували правила святкування Різдва і Нового року, які передбачають участь максимум шести осіб, якщо вони не мешкають разом.