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В Чехии рассказали, как будет происходить вакцинация от COVID

Суббота, 28 ноября 2020, 12:21

Вакцина от COVID-19 будет бесплатной для всех жителей Чехии, а расходы на прививки будут покрываться за счет средств обязательного медицинского страхования.

Об этом заявил министр здравоохранения Ян Блатны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Сначала бесплатная вакцинация была предусмотрена только для некоторых слоев населения.

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"Предполагается, что каждый человек будет вакцинирован или бесплатно, или за счет средств социального страхования, причем вакцинация не будет обязательной", - отметил он.

Министр также призвал жителей страны принять активное участие в вакцинации. На это также будет направлена ​​просветительская кампания правительства, которая начнется в ближайшее время.

Президент Европейской комиссии ранее заявляла, что в ЕС могут в декабре принять первые вакцины от коронавируса.

В то же время Польша ожидает начало вакцинации в январе-феврале.

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