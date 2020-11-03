Вибори у США: 4 штати вже мають вищу явку, ніж на попередніх виборах

Щонайменше чотири штати США вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NYT.

На Гаваях, які вперше голосують електронною поштою, вже проголосували 484 000 виборців проти 429 000 у 2016 році.

У Техасі достроково проголосували 8,7 мільйона осіб – це майже стільки ж виборців, як проголосувало загалом на попередніх виборах.

У Вашингтоні достроково проголосували 3,5 мільйона виборців, а у Монтані – 529 тисяч.

Нагадаємо, рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували на виборах президента США до початку дня виборів.

Зазначимо, що день голосування - 3 листопада - ще не є вирішальним днем і завершенням виборів, оскільки зараз громадяни обирають Колегію виборників - загалом 538. Саме члени колегії – а не звичайні громадяни – зрештою обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм громадяни штату (на практиці - не завжди).



Голосування колегії відбувається за майже півтора місяця після дня голосування. Цього року воно відбудеться 14 грудня.

Детальніше про це читайте у статті: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США.