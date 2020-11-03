Выборы в США: в 4 штатах явка уже выше, чем на предыдущих выборах

По меньшей мере четыре штата США уже превысили явку избирателей по сравнению с голосованием в 2016 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NYT.

На Гавайях, которые впервые голосуют по электронной почте, уже проголосовали 484 000 избирателей против 429 000 в 2016 году.

В Техасе досрочно проголосовали 8,7 миллиона человек - это почти столько же избирателей, как проголосовало всего на предыдущих выборах.

В Вашингтоне досрочно проголосовали 3,5 миллиона избирателей, а в Монтане - 529 000.

Напомним, рекордные 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

Отметим, что день голосования - 3 ноября - еще не является решающим днем ​​и завершением выборов, поскольку сейчас граждане выбирают Коллегию выборщиков - всего 538. Именно члены коллегии - а не обычные граждане - в конце концов выбирают нового президента США, голосуя так, как поручили им граждане штата (на практике - не всегда).

Голосование коллегии происходит почти через полтора месяца после дня голосования. В этом году оно состоится 14 декабря.

Подробнее об этом читайте в статье: Голосование по почте и "отчаявшиеся выборщики": малоизвестные правила выборов президента США