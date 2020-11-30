Єврокомісія: Угорщина має право використовувати російську вакцину від COVID
Угорщина має право використовувати російську вакцину "Супутник V", але повинна взяти на себе "повну відповідальність".
Про це заявив в Брюсселі у понеділок представник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Вакцини з використанням біотехнології повинні бути схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Але Угорщина може використовувати "Супутник V", звернувшись до лазівки 2001 року, яка дозволяє країнам випускати вакцину на ринок в надзвичайній ситуації. При цьому медичний препарат повинен в такому випадку застосовуватися виключно на території країни.
"Це, звичайно ж, тягне за собою відповідальність держави-члена… Що стосується нас, ми дуже підтримуємо авторизацію через EMA", - заявив журналістам офіційний представник Єврокомісії.
"Ми вважаємо, що це те процедура, яка дуже важлива для забезпечення безпеки наших громадян ЄС", - додав він.
В кінці жовтня Угорщина оголосила, що планує імпортувати російську вакцину. Таким чином Будапешт відступив від загальної стратегії Єврокомісії із закупівлі вакцин.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії.