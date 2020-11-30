Єврокомісія: Угорщина має право використовувати російську вакцину від COVID

Угорщина має право використовувати російську вакцину "Супутник V", але повинна взяти на себе "повну відповідальність".

Про це заявив в Брюсселі у понеділок представник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вакцини з використанням біотехнології повинні бути схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Але Угорщина може використовувати "Супутник V", звернувшись до лазівки 2001 року, яка дозволяє країнам випускати вакцину на ринок в надзвичайній ситуації. При цьому медичний препарат повинен в такому випадку застосовуватися виключно на території країни.

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"Це, звичайно ж, тягне за собою відповідальність держави-члена… Що стосується нас, ми дуже підтримуємо авторизацію через EMA", - заявив журналістам офіційний представник Єврокомісії.

"Ми вважаємо, що це те процедура, яка дуже важлива для забезпечення безпеки наших громадян ЄС", - додав він.

В кінці жовтня Угорщина оголосила, що планує імпортувати російську вакцину. Таким чином Будапешт відступив від загальної стратегії Єврокомісії із закупівлі вакцин.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії.