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ЄС вже домовився про поставку 2 млрд доз вакцини від коронавірусу

Понеділок, 30 листопада 2020, 14:59

Єврокомісія підписала п’ятий контракт на поставку вакцини від коронавірусу - таким чином виконавчий орган ЄС вже домовився про постачання 2 млрд доз потенційної вакцини різних виробників для блоку. 

Про підписання чергової угоди повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За її словами, Єврокомісія у понеділок підписала контракт на поставку вакцини з німецькою фармацевтичною компанією CureVac.

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"Загалом ми забезпечили майже 2 мільярди доз майбутніх вакцин від COVID-19" - написала президентка Єврокомісії у Twitter.

Вона висловила сподівання, що вакцини стануть доступними до кінця року. 

"Європейці зможуть їх отримати, як тільки вони виявляться безпечними та ефективними - сподіваємось, до кінця року!" - зазначила фон дер Ляєн.

Раніше вона заявляла, що у країнах Євросоюзу вакцинація від коронавірусу може початися вже в кінці грудня.

Як повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.

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Коронавірус Урсула фон дер Ляєн
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