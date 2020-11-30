Еврокомиссия: Венгрия может использовать российскую вакцину от COVID

Венгрия имеет право использовать российскую вакцину "Спутник V", но должна взять на себя "полную ответственность".

Об этом заявил в Брюсселе в понедельник представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вакцины с использованием биотехнологии должны быть одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Но Венгрия может использовать "Спутник V", обратившись к лазейке 2001 года, которая позволяет странам выпускать вакцину на рынок в чрезвычайной ситуации. При этом медицинский препарат должен в таком случае применяться исключительно на территории страны.

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"Это, конечно же, влечет за собой ответственность государства-члена... Что касается нас, мы очень поддерживаем авторизацию через EMA", - заявил журналистам официальный представитель Еврокомиссии.

"Мы считаем, что это то процедура, которая очень важна для обеспечения безопасности наших граждан ЕС", - добавил он.

В конце октября Венгрия объявила, что планирует импортировать российскую вакцину. Таким образом Будапешт отступил от общей стратегии Еврокомиссии по закупке вакцин.

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не политизировать вопрос покупки вакцины в России.