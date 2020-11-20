Орбан закликав не політизувати питання купівлі вакцини у Росії

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна готова закуповувати вакцини від коронавірусу у якомога більшої кількості виробників, і це не політичне питання, а питання охорони здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється на сайті угорського уряду.

За його словами, цілком ймовірно, що 12 мільйонів доз вакцини, які уряд планує отримати від кількох західних компаній-виробників, буде достатньо.

Як зазначив Орбан, поки невідомо, коли вакцина з'явиться у продажу, самі виробники обіцяють кінець весни.

"Ось чому необхідно отримати вакцину з якомога більшої кількості джерел, це не політичне питання, а питання охорони здоров'я. Якщо вона буде готова десь раніше, то бажано, щоб Угорщина замовила і звідти" - сказав він, маючи на увазі вакцину з Росії.

Він також згадав опитування, згідно з яким більшість угорців вибрали б угорську вакцину.

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про прибуття до Будапешта зразка вакцини російського виробництва.

Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразок вакцини Sputnik V.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.