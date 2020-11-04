Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з нацгвардійця Віталія Марківа

Кокаїн, вовки і рабство: за що ще голосують американці у день виборів

Венеційська комісія готова провести експертизу рішення про вихід з конституційної кризи - ОПУ

Заява ЄС: антикорупційну структуру треба швидко відновити, це умова безвізу і фіндопомоги






Економіка, а не коронавірус найбільше визначала вибір американців - опитування

Середа, 4 листопада 2020, 00:39

Згідно з попереднім екзитполом, проведеним Edison Research, близько третини виборців у США заявили, що економіка стала для них найважливішим питанням при виборі кандидата на пост президента. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Тільки приблизно 2 з 10 опитаних заявили, що ключовими у їх виборі стали коронавірус чи расова нерівність.

Читайте також
Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Ще менше людей брали до уваги проблему злочинності чи політику охорони здоров’я.

Для прихильників Трампа найважливішою проблемою стала економіка - її назвали приблизно 6 з 10 опитаних. 

Приблизно третина прихильників Байдена заявили, що расова нерівність стала найважливішим питанням для їх голосування, в той час як трохи менше опитаних називали пандемію.

Попередні дані опитування від Edison Research показали, що виборці приблизно розділилися в думках, що важливіше: стримати коронавірус чи відновити економіку. 

Результати показують, що незначна більшість виборців вважає важливішим стримати коронавірус, навіть якщо це шкодить економіці. 

4 з 10 заявили, що економіка важливіша, навіть якщо це означає, що це шкодить зусиллям щодо стримування вірусу.

"Європейська правда" відстежує хід голосування. Всі деталі за посиланням: Байден проти Трампа: все про вибори президента США. LIVE

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вибори в США
powered by lun.ua