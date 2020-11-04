Економіка, а не коронавірус найбільше визначала вибір американців - опитування

Згідно з попереднім екзитполом, проведеним Edison Research, близько третини виборців у США заявили, що економіка стала для них найважливішим питанням при виборі кандидата на пост президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Тільки приблизно 2 з 10 опитаних заявили, що ключовими у їх виборі стали коронавірус чи расова нерівність.

Ще менше людей брали до уваги проблему злочинності чи політику охорони здоров’я.

Для прихильників Трампа найважливішою проблемою стала економіка - її назвали приблизно 6 з 10 опитаних.

Приблизно третина прихильників Байдена заявили, що расова нерівність стала найважливішим питанням для їх голосування, в той час як трохи менше опитаних називали пандемію.

Попередні дані опитування від Edison Research показали, що виборці приблизно розділилися в думках, що важливіше: стримати коронавірус чи відновити економіку.

Результати показують, що незначна більшість виборців вважає важливішим стримати коронавірус, навіть якщо це шкодить економіці.

4 з 10 заявили, що економіка важливіша, навіть якщо це означає, що це шкодить зусиллям щодо стримування вірусу.

"Європейська правда" відстежує хід голосування. Всі деталі за посиланням: Байден проти Трампа: все про вибори президента США. LIVE