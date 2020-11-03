Байден проти Трампа: все про вибори президента США. LIVE

За виборами у США спостерігають не тільки українці. На фото - вуличний художник у Мумбаї (Індія)

Джо Байден чи Дональд Трамп? Один з них має отримати перемогу на президентських виборах, що відбуваються у США 3 листопада.

День голосування у Сполучених штатах завжди припадає на вівторок (пояснюємо, чому). Однак у шаленому 2020 році це – не більше ніж умовність. Через пандемію рекордні 95 мільйонів американців проголосували достроково. Явка на цих виборах має побити усі американські рекорди, бо американці сприймають змагання Трампа і Байдена як історичне. І так само важливими вони є для світу. В тому числі – для України.

"Європейська правда" слідкує за виборами-2020 та детально висвітлюватиме їхній перебіг. Додайте у закладки цю сторінку – тут будуть не лише наші новини, а й цікавинки змагання за океаном. Також радимо слідкувати за нашим Twitter та Facebook. А для тих, хто хоче заглибитися у деталі: ми маємо аналітику про те, чого варто чекати Україні як у разі перемоги Байдена, так і за переобрання Трампа.

А ще радимо нашу статтю про маловідомі правила виборів президента США. І, звісно, наші новини з-за океану, зібрані у цій публікації.

Вівторок, 3 листопада

20:17 Як проводять день виборів основні кандидати? Дональд Трамп поспілкувався з республіканцями в партійному офісі в Арлінгтоні, штат Вірджинія, за декілька миль від Білого дому.

Байден все ще проводив передвиборчу агітацію в штаті Пенсільванія. Цей штат, на думку деяких аналітиків, може зіграти ключову роль у результаті виборів.

19:46 Кількість гостей, запрошених в Білий дім на святкування завершення голосування, скоротили до 250 осіб. Раніше очікувалося, що на вечірку будуть запрошені до 400 гостей.

19:32 Перша леді США Меланія Трамп проголосувала сьогодні у Палм-Біч, штат Флорида, на відміну від свого чоловіка, який достроково голосував трохи більше тижня тому.

"День виборів, тому я хотіла приїхати сюди, щоб сьогодні проголосувати", - сказала вона журналістам на запитання, чому вона не проголосувала з Дональдом Трампом. Пара змінила місце проживання з Нью-Йорка на Флориду рік тому.

19:16 Штат Гаваї вперше проводить голосування повністю електронною поштою. Станом на 3 листопада достроково проголосували 484 000 виборців проти 429 000 у 2016 році. Зазвичай, саме на Гаваях останніми закривалися виборці дільниці, але цього року це станеться на Алясці.

19:03 Щонайменше чотири штати США вже перевищили явку виборців у порівнянні із голосуванням у 2016 році - Гаваї, Техас, Вашингтон і Монтана.

19:01 Навколо Білого дому встановили огорожі на випадок можливих заворушень. Влада заявляє, що наразі немає реальних загроз, але вони хочуть вжити заходів безпеки щодо будь-яких гірших сценаріїв, які можуть виникнути після голосування або найближчими днями.

Загалом навколо Білого дому огороджено 52 акри. Парк Лафайєт також огороджений, оскільки влітку там відбулося багато акцій протесту через смерть Джорджа Флойда. Влада намагається тримати людей якомога далі від комплексу Білого дому.

18:56 В день президентських виборів американці обирають не тільки главу країни і членів Конгресу, але й висловлюються щодо різних законів та ініціатив, висунутих на рівні штату або на місцевому рівні. Цього разу серед питань легалізація наркотиків, питання абортів та відновлення популяції сірих вовків.

18:37 Рекордні понад 100 млн виборців достроково проголосували до початку дня виборів. Ці голоси становлять понад 47% від загальної кількості виборців. У 21 штатах та Вашингтоні проголосували вже більш ніж половина виборців.

18:14 Штат Вермонт на сході США першим відкрив дільниці для голосування. З 1992 року Вермонт традиційно голосує за демократів і партія часто перемагає в кожному окрузі - хоча чинний президент Дональд Трамп взяв один округ в 2016 році.

18:00 У Сполучених Штатах 3 листопада розпочалося голосування на виборах президента, який керуватиме країною наступні чотири роки. Два маленькі містечка на північному сході штату Нью-Гемпшир розпочали голосування традиційним відкриттям дільниць опівночі.

У місті Діксвілл-Нотч, яке відкрило президентські вибори в США, Джо Байден отримав п'ять голосів, а Дональд Трамп - нуль. Голосування завершилося вже через кілька хвилин після початку, стільки ж тривала обробка бюлетенів. Сусіднє місто Міллсфілд також відкрило свої дільниці і там вже переміг Трамп - 16 голосів, за Байдена - 5 голосів.

Що було до дня виборів?

До виборів у США готувалися не лише американці. Дехто відверто обрав одну зі сторін: Уряд Угорщини почав агітацію не лише на українських, а й на американських виборах

Втім населення Угорщини зі своїм урядом не згідне. Жодна країна ЄС, крім Польщі, не вибрала б Трампа президентом