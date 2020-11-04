Трамп назвав дивною втрату лідерства у ключових штатах, де веде Байден

Президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, назвав "дуже дивним" лідерство свого опонента від демократів Джо Байдена у кількох ключових штатах.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора ввечері я лідирував, часто твердо, у багатьох ключових штатах", - написав Трамп у середу вранці, коли в США триває підрахунок голосів виборців, які надійшли поштою.

"Потім, один за іншим, вони почали чарівним чином зникати, коли почали підраховувати несподівані купи бюлетенів. Дуже дивно і "опитування" зрозуміли це повністю і історично неправильно!", - додав президент США.

Нагадаємо, останнім ключовим штатом, де Байден обійшов Трампа з невеликою перевагою, став Мічиган. До цього Байден перехопив лідерство у Вісконсині.

Трамп протягом передвиборчої кампанії критикував голосування поштою, заявляючи, що його можна використати для фальсифікації виборів.

Після дня голосування Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває.

Трамп також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.

Очікується, що остаточні результати виборів будуть відомі протягом кількох днів. Приміром, Пенсільванія планує порахувати голоси до п’ятниці.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

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