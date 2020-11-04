Трамп назвал странной потерю лидерства в ключевых штатах, где ведет Байден

Президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на второй срок, назвал "очень странным" лидерство своего оппонента от демократов Джо Байдена в нескольких ключевых штатах.

Об этом Трамп написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Вчера вечером я лидировал, часто твердо, во многих ключевых штатах", - написал Трамп в среду утром, когда в США продолжается подсчет голосов избирателей, поступивших по почте.

"Затем, один за другим, они начали волшебным образом исчезать, когда начали подсчитывать неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно, и "опросы" поняли это полностью и исторически неправильно!" - добавил президент США.

Напомним, в последнее ключевым штатом, где Байден обошел Трампа с небольшим перевесом, стал Мичиган. До этого Байден перехватил лидерство в Висконсине.

Трамп в течение предвыборной кампании критиковал голосование по почте, заявляя, что его можно использовать для фальсификации выборов.

После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Трамп также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом проводят "крупное мошенничество", не объясняя как.

Ожидается, что окончательные результаты выборов будут известны в течение нескольких дней. К примеру, Пенсильвания планирует посчитать голоса до пятницы.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента

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