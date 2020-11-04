У Польщі - найбільша кількість заражень і смертей від початку пандемії

Міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 24 692 нових випадки коронавірусу за останню добу – це найбільше від початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Досі найбільша добова кількість заражень була зафіксована 31 жовтня - 21 897.

Міністерство також повідомило про загибель в останню добу 373 осіб, у яких була виявлена інфекція SARS-CoV-2. Це найбільша кількість жертв з початку епідемії.

Всього в Польщі інфекція була підтверджена у 439 536 осіб, з яких померло 6475.

Більшість випадків коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, про які повідомляється в середу, стосуються Великопольського воєводства, де було зареєстровано 3952 інфекції.

За останню добу у Польщі зробили більше 69 тисяч тестів.

Очікується, що в середу прем’єр Польщі оголосить про нові обмеження у зв’язку з коронавірусом.