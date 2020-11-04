Президент Польши, который болел коронавирусом, выходит с самоизоляции

Президент Польши Дуда возвращается к обычному исполнению обязанностей после того, как после положительного теста на коронавирус 10 дней находился на самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил его пресс-секретарь.

"Президент Анджей Дуда закончил период самоизоляции после обнаружения коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей", - сообщил он.

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Он отметил, что Дуда сдал уже два негативных теста, поэтому считается здоровым и может вернуться к работе в обычном режиме.

Сам спикер, который также заболел, останется в самоизоляции на один день дольше.

Напомним, Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус 24 октября.

Как уже сообщалось, сегодня Министерство здравоохранения Польши сообщило о рекордных более 24 тысяч случаях коронавируса за последние сутки и рекордном количестве смертей.