Президент Польши, который болел коронавирусом, выходит с самоизоляции
Президент Польши Дуда возвращается к обычному исполнению обязанностей после того, как после положительного теста на коронавирус 10 дней находился на самоизоляции.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом объявил его пресс-секретарь.
"Президент Анджей Дуда закончил период самоизоляции после обнаружения коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей", - сообщил он.
Он отметил, что Дуда сдал уже два негативных теста, поэтому считается здоровым и может вернуться к работе в обычном режиме.
Сам спикер, который также заболел, останется в самоизоляции на один день дольше.
Напомним, Анджей Дуда получил положительный тест на коронавирус 24 октября.
Как уже сообщалось, сегодня Министерство здравоохранения Польши сообщило о рекордных более 24 тысяч случаях коронавируса за последние сутки и рекордном количестве смертей.