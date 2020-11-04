Байден отримав рекордну кількість голосів виборців в історії США 

Демократ Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

При цьому, підкреслює видання, багато бюлетенів ще не підраховані.

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Байдена підтримали 69 759 833 громадяни. Це число перевершує попередній рекорд Барака Обами в 2008 році, коли він отримав підтримку 69 498 516 виборців.

Загальна сума голосів, відданих за Байдена,вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Гілларі Клінтон в 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.

У Трампа зараз - 67 160 663 голоси, також більше, ніж він отримав в 2016 році, і більше, ніж Обама в 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці у списку за всю історію США.

Такі показники є результатом рекордної явки. Нагадаємо, понад 100 мільйонів американців проголосували на виборах достроково.

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Незважаючи на успіх Байдена, результат виборів ще не визначений, оскільки триває підрахунок голосів у кількох ключових штатах. Обидві кампанії кандидатів заявляють, що вірять у перемогу.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

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