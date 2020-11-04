Байден получил рекордное количество голосов избирателей в истории США

Демократ Джо Байден стал кандидатом в президенты, который получил наибольшее количество голосов на выборах в США за всю историю.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

При этом, подчеркивает издание, многие бюллетеней еще не подсчитаны.

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Байдена поддержали 69 759 833 граждане. Это число превосходит предыдущий рекорд Барака Обамы в 2008 году, когда он получил поддержку 69 498 516 избирателей.

Общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

В Трампа сейчас - 67160 663 голоса, также больше, чем он получил в 2016 году, и больше, чем Обама в 2012 году. С этими голосами Трамп на третьем месте в списке за всю историю США.

Такие показатели являются результатом рекордной явки. Напомним, более чем 100 млн американцев проголосовали на выборах досрочно.

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Несмотря на успех Байдена, результат выборов еще не определен, поскольку идет подсчет голосов в нескольких ключевых штатах. Обе кампании кандидатов заявляют, что верят в победу.



