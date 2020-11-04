Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Штаб Трампа вимагатиме перерахунку у Вісконсині, де лідирує Байден 

Байден виграє у Пенсільванії та може здобути перемогу на виборах - прогноз

Байден випередив Трампа ще в одному ключовому штаті

ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ






Штаб Трампа через суд вимагає зупинити підрахунок у ключовому Мічигані

Середа, 4 листопада 2020, 21:16

Штаб Дональда Трампа, який прагне переобратися на другий термін, подав позов в Мічигані з вимогою призупинити підрахунок голосів.

Про це йдеться у заяві менеджера кампанії Трампа Білла Степ'єна, повідомляє "Європейська правда".

Причнина позову, як заявив Степ’єн, у ненаданні "повноцінного доступу" кампанії Трампа до численних місць підрахунку голосів, що гарантує законодавство штату. 

Читайте також
Байден йде до перемоги: як проходять вибори президента США. LIVE

"Сьогодні ми подали позов до суду штату Мічиган, щоб призупинити підрахунок до тих пір, поки не буде надано повноцінний доступ", - йдеться у заяві. 

Окремо штаб Трампа вимагає переглянути ті бюлетені, які вже були підраховані, поки у штабу нібито не було доступу. 

"Президент Трамп прагне, щоб всі законні голоси були враховані в Мічигані і всюди", - йдеться у заяві. 

Читайте також
Байден отримав рекордну кількість голосів виборців в історії США 

Мічиган - один із ключових штатів,  де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати до остаточного підрахунку голосів. За оцінкою The New York Times, після підрахунку 94% бюлетенів Байден лідирує з 49,6%, у Трампа - 48,7%.

Раніше штаб Трампа анонсував, що запросить про перерахунок голосів в іншому ключовому штаті Вісконсині, де Байден теж лідирує з  невеликою перевагою.

Якщо Байден виграє у Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії, це практично гарантує його перемогу на виборах, свідчить прогноз "ЄвроПравди".

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вибори в США Байден Трамп
powered by lun.ua