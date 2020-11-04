Штаб Трампа через суд требует остановить подсчет в ключевом Мичигане

Штаб Дональда Трампа, который стремится переизбраться на второй срок, подал иск в Мичигане с требованием приостановить подсчет голосов.

Об этом говорится в заявлении менеджера кампании Трампа Билла Степьена, сообщает "Европейская правда".

Причнина иска, как заявил Степьен, в непредоставлении "полноценного доступа" кампании Трампа к многочисленным местам подсчета голосов, что гарантирует законодательство штата.

"Сегодня мы подали иск в суд штата Мичиган, чтобы приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен полноценный доступ", - говорится в заявлении.

Отдельно штаб Трампа требует пересмотреть те бюллетени, которые уже были подсчитаны, пока у штаба якобы не было доступа.

"Президент Трамп хочет, чтобы все законные голоса были учтены в Мичигане и везде", - говорится в заявлении.

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Мичиган - один из ключевых штатов, где победу одного из кандидатов трудно спрогнозировать до окончательного подсчета голосов. По оценке The New York Times, после подсчета 94% бюллетеней Байден лидирует с 49,6%, у Трампа - 48,7%.

Ранее штаб Трампа анонсировал, что запросит о пересчете голосов в другом ключевом штате, Висконсине, где Байден тоже лидирует с небольшим перевесом.

Если Байден выигрывает в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, это практически гарантирует его победу на выборах, свидетельствует прогноз "ЕвроПравды".

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента