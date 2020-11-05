Премьер Грузии обещает "точечные" меры из-за рекордов заражений и намекнул, что протесты распространяют вирус

Правительство Грузии после новых рекордов количества заражений планирует вводить точечные ограничения, чтобы сдержать эпидемию коронавируса.

Как сообщает "Грузия Онлайн", об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, пишет "Европейская правда".

Премьер заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается во всей Европе, и Грузии также нужно быть готовой к этому и реагировать.

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"Мы не говорим о системных ограничениях в масштабах страны, а о точечных ограничениях", - отметил он.

Премьер также намекнул, что акции протеста, которые начались после парламентских выборов, способствуют распространению вируса.

"Безусловно, те политические акции, которые происходят на улицах, очень ускорят приближение пика. Ситуация будет значительно хуже, чем мы ожидали, так как мобильность, вызванная уличными акциями, напрямую связана с быстрым ростом числа заражений", - отметил премьер.

Вице-премьер и министр инфраструктуры Майя Цкитишвили предположила, что новые ограничения могут касаться передвижения граждан в определенное время или в выходные, а также движения общественного транспорта и работы крупных торговых центров и рынков, пишет "Эхо Кавказа".

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 2401 заражение коронавирусом - новый рекорд с начала эпидемии. Вчера этот показатель впервые превысил 2000. Сам премьер также заболел коронавирусом, но в госпитализации не нуждается.

Напомним, еще 9 сентября во Грузии запретили массовые мероприятия, такие как свадьбы, похороны и юбилеи, а также культурные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.

С 4 ноября маски стали обязательными в помещениях и на улице, а рестораны и развлекательные заведения должны закрываться в 22:00.

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