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Норвегия усилила коронавирусные меры, поскольку нынешних уже недостаточно

Четверг, 5 ноября 2020, 15:01

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг представила в четверг значительное усиление коронавирусных ограничений в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По словам Солберг, в связи с эпидемической ситуацией меры, объявленные правительством в прошлом месяце, уже недостаточны.

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"У нас нет времени ждать и смотреть, достаточно ли тех мер, которые мы ввели на позапрошлой неделе. Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать изоляции", - сказала она.

Согласно нововведениям, всем жителям рекомендуется как можно дольше оставаться дома. В отношении людей из групп риска следует сохранять двухметровую социальную дистанцию.

Не более 20 человек имеют право посещать частные мероприятия в общественных местах. Если на закрытых мероприятиях нет фиксированной рассадки, допускаются 50 человек, с фиксированной рассадкой - 200.

После полуночи начинает действовать общенациональный запрет на подачу алкоголя.

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Всех несущественных зарубежных поездок следует избегать. Люди, прибывающие из "красных" стран, должны представить обязательный отрицательный тест на коронавирус.

Прибывшие без постоянного адреса проживания в Норвегии или без причины трудоустройства должны пройти 10-дневный карантин и сдать тест на коронавирус. Последнее означает, что члены семьи, посещающие родственников в Норвегии, должны находиться на карантине в течение десяти дней в назначенном отеле.

Новые меры должны быть пересмотрены до Рождества.

На прошлой неделе в Норвегии было зафиксировано 3118 новых случаев заболевания COVID-19 по сравнению с 1718 неделей ранее.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, кумулятивное число случаев COVID-19 в Норвегии за 14 дней на 100 000 жителей по состоянию на среду составило 88,8, что является третьим самым низким показателем в Европе после Финляндии и Эстонии.

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