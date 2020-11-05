Спостерігачі ОБСЄ: заяви Трампа після виборів підривають віру в демократію

Спостерігачі ОБСЄ на американських виборах назвали заяви президента Дональда Трампа про проблеми з підрахунком голосів безпідставними і такими, що підривають громадську довіру до демократичних інституцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на попередній звіт місії ОБСЄ, що здійснювала спостереження за американськими виборами.

В ОБСЄ схвально оцінили сам процес голосування, зазначивши, що вибори були "конкурентними та добре організованими, попри певну юридичну невизначеність і логістичні виклики".

Водночас місія відзначає, що "пізні юридичні виклики та необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів спантеличили й стурбували як посадових осіб, залучених до організації виборів, так і виборців".

У звіті безпосередньо вказують, що мають на увазі заяви Дональда Трампа.

"Безпідставні твердження про систематичні проблеми, зокрема з боку чинного президента, у тому числі у ніч після виборів, завдають шкоди довірі громадян до демократичних інституцій", - зазначають у звіті.

Спостерігачі також відзначили рекордно високу явку, якій сприяла у тому числі можливість голосування поштою.

"Попри численні публічні заяви чинного президента щодо надійності голосування поштою, кількість та масштаби скарг щодо фальсифікацій, пов’язаних з голосуванням поштою, залишається вкрай незначною", - йдеться у звіті.

За виборами у США здійснювали спостереження 102 спостерігачі ОБСЄ на запрошення влади США. Фінальний звіт мають оприлюднити після завершення виборчого процесу.

Нагадаємо, Трамп протягом передвиборчої кампанії критикував голосування поштою, заявляючи, що його можна використати для фальсифікації виборів.

Після дня голосування Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває. Він також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.

Вранці 4 листопада, наступного дня після виборів, Дональд Трамп назвав "дуже дивним" лідерство Байдена у кількох ключових штатах, де Трамп лідирував на початку підрахунку голосів.

Увечері того ж дня штаб Трампа заявив, що вимагатиме перерахунку голосів в ключовому штаті Вісконсин, де з невеликою перевагою лідирує демократ Джо Байден.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента