Наблюдатели ОБСЕ: заявления Трампа после выборов подрывают веру в демократию

Наблюдатели ОБСЕ на американских выборах назвали заявления президента Дональда Трампа о проблемах с подсчетом голосов безосновательными и подрывающими общественное доверие к демократическим институтам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на предварительный отчет миссии ОБСЕ, осуществлявшей наблюдение за американскими выборами.

В ОБСЕ одобрили сам процесс голосования, отметив, что выборы были "конкурентными и хорошо организованными, несмотря на юридическую неопределенность и логистические вызовы".

В то же время миссия отмечает, что "поздние юридические вызовы и необоснованные заявления о фальсификации выборов озадачили и обеспокоили как должностных лиц, привлеченных к организации выборов, так и избирателей".

В отчете непосредственно указывают, что имеют в виду заявления Дональда Трампа.

"Безосновательные утверждения о систематических проблемы, в частности со стороны действующего президента, в том числе в ночь после выборов, наносят ущерб доверию граждан к демократическим институтам", - отмечается в отчете.

Наблюдатели также отметили рекордно высокую явку, которой способствовала в том числе возможность голосования по почте.

"Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о надежности голосование по почте, количество и масштабы жалоб относительно фальсификаций, связанных с голосованием по почте, остается крайне незначительной", - говорится в отчете.

За выборами в США осуществляли наблюдение 102 наблюдателей ОБСЕ по приглашению властей США. Финальный отчет должны обнародовать после завершения избирательного процесса.

Напомним, Трамп в течение предвыборной кампании критиковал голосование по почте, заявляя, что его можно использовать для фальсификации выборов.

После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается. Он также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом осуществляется "крупное мошенничество", не объясняя как.

Утром 4 ноября, на следующий день после выборов, Дональд Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в нескольких ключевых штатах, где Трамп лидировал в начале подсчета голосов.

Вечером того же дня штаб Трампа заявил, что будет требовать пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует демократ Джо Байден.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента