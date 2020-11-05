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Трамп обіцяє оскаржити результати всіх штатів, де Байден перебрав перемогу

Четвер, 5 листопада 2020, 18:34

Президент США Дональд Трамп, який залишитись у Білому домі на другий термін, пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден. 

Про це Трамп написав у четвер у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми юридично оскаржимо результати в усіх штатах, які недавно "взяв" Байден, через шахрайство з виборцями і фальсифікацію  виборів. Безліч доказів - просто загляньте в ЗМІ. Ми виграємо! Америка перш за все!", - написав президент-республіканець.

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинку підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

За даними ЗМІ, команда Трампа також подати позов щодо шахрайства на виборах у Неваді.

У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.  Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

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Вибори в США Трамп Байден
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