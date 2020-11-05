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Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу

Четверг, 5 ноября 2020, 18:34

Президент США Дональд Трамп, который  хочет остаться в Белом доме на второй срок, пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу перенял его оппонент Джо Байден.

Об этом Трамп написал в четверг в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы юридически обжалуем результаты во всех штатах, которые недавно "взял" Байден, из-за мошенничества с избирателями и фальсификации выборов. Множество доказательств - просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!", - написал президент-республиканец.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

По данным СМИ, команда Трампа также планирует подать иск о мошенничестве на выборах в Неваде.

В среду Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".

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Выборы в США Трамп Байден
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