Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу

Президент США Дональд Трамп, который хочет остаться в Белом доме на второй срок, пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу перенял его оппонент Джо Байден.

Об этом Трамп написал в четверг в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы юридически обжалуем результаты во всех штатах, которые недавно "взял" Байден, из-за мошенничества с избирателями и фальсификации выборов. Множество доказательств - просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!", - написал президент-республиканец.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

По данным СМИ, команда Трампа также планирует подать иск о мошенничестве на выборах в Неваде.

В среду Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".