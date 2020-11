Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу

Президент США Дональд Трамп, который хочет остаться в Белом доме на второй срок, пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где победу перенял его оппонент Джо Байден.

Об этом Трамп написал в четверг в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы юридически обжалуем результаты во всех штатах, которые недавно "взял" Байден, из-за мошенничества с избирателями и фальсификации выборов. Множество доказательств - просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!", - написал президент-республиканец.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!