Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів на виборах

Президент США Дональд Трамп, який хоче переобратися на другий термін, вимагає зупинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Свою вимогу президент США сформулював трьома словами, які написав капслоком: STOP THE COUNT! Це перекладається як "зупиніть підрахунок". Більше нічого у твіті Трамп не написав.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

За годину Трамп написав ще один твіт, у якому заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

Варто зауважити, якщо зараз зупинити підрахунок голосів, то Джо Байден залишиться лідером гонки, оскільки, за теперішніми даними йому вдалося заручитись більшістю голосів виборників.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ назвали заяви президента Дональда Трампа про проблеми з підрахунком голосів безпідставними і такими, що підривають громадську довіру до демократичних інституцій.

Після дня голосування Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває. Він також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.

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Вранці 4 листопада, наступного дня після виборів, Дональд Трамп назвав "дуже дивним" лідерство Байдена у кількох ключових штатах, де Трамп лідирував на початку підрахунку голосів.

Увечері того ж дня штаб Трампа заявив, що вимагатиме перерахунку голосів в ключовому штаті Вісконсин, де з невеликою перевагою лідирує демократ Джо Байден.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента