Володар "золотої акції" на виборах у Молдові закликав голосувати проти Додона

Лідер молдовської "Нашої партії", популіст Ренато Усатий, який посів третє місце на президентських виборах у Молдові, закликав своїх прихильників у другому турі проголосувати проти чинного президента Ігоря Додона.

Про це Усатий заявив у п’ятницю на брифінгу для преси, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

"Я не можу дозволити "кульку" правити ще чотири роки Молдовою", - сказав Усатий.

За словами політика, хоча він і не є лояльним прихильником прозахідної Майї Санду, яка змагатиметься з Додоном у другому турі, він нічого не чув про її причетність до певних незаконних схем.

"Я розумію, що ми з Майєю Санду різні люди. У нас різні методи, але є мета", - сказав він.

Усатий нагадав, що представники партії Санду мають намір найближчим часом запропонувати план дій, який призведе до розпуску парламенту і оголошення дострокових парламентських виборів.

Слід зазначити, що раніше інші колишні кандидати в президенти також закликали своїх прихильників голосувати проти Додона і підтримати Майю Санду в другому турі виборів.

У першому турі виборів Усатий посів третю сходинку з "золотою акцією" - підтримкою 16,9% голосів виборців.

У 2016 році, на минулих президентських виборах, активна підтримка та агітація з боку Усатого стала одним з важливих чинників перемоги Додона. Але у цій виборчій кампанії Усатий грав проти Додона, відкушуючи електорат чинного президента.

Другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться 15 листопада.

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