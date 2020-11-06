Обладатель "золотой акции" на выборах в Молдове призвал голосовать против Додона
Лидер молдавской "Нашей партии", популист Ренато Усатый, занявший третье место на президентских выборах в Молдове, призвал своих сторонников во втором туре проголосовать против действующего президента Игоря Додона.
Об этом Усатый заявил в пятницу на брифинге для прессы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.
"Я не могу позволить "кульку" править еще четыре года Молдовой", - сказал Усатый.
По словам политика, хотя он и не является лояльным сторонником прозападной Майи Санду, которая будет бороться с Додоном во втором туре, он ничего не слышал о ее причастности к определенным незаконным схемам.
"Я понимаю, что мы с Майей Санду разные люди. У нас разные методы, но есть цель", - сказал он.
Усатый напомнил, что представители партии Санду намерены в ближайшее время предложить план действий, который приведет к роспуску парламента и объявления досрочных парламентских выборов.
Следует отметить, что ранее другие бывшие кандидаты в президенты также призвали своих сторонников голосовать против Додона и поддержать Майю Санду во втором туре выборов.
В первом туре выборов Усатый занял третье место с "золотой акцией" - поддержкой 16,9% голосов избирателей.
В 2016 году, на прошлых президентских выборах, активная поддержка и агитация со стороны Усатого стала одним из важных факторов победы Додона. Но в этой избирательной кампании Усатый играл против Додона, откусывая электорат действующего президента.
Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 15 ноября.