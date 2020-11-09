"Cпроба штурму": грузинська влада пояснила причини жорсткого  розгону мітингу опозиції

У владі Грузії пояснили жорсткий розгін мітингу опозиції тим, що демонстранти спробували штурмувати ЦВК.

Як повідомляє "Кавказ Online", про це заявив прем’єр Грузії Георгій Гахарія, пише "Європейська правда".

"Вчора ми бачили спробу штурму ЦВК та вже буденні заклики безвідповідальної, радикальної частини опозиції до непокори… Фактично пролунав прямий заклик до руйнації державних інституцій. Ми усі маємо розуміти - відповідь держави повинна бути легітимною та максимально суворою", - заявив він.

За його словами, у владі погоджуються з необхідністю діалогу з опозицією, але не на вулиці.

"Вчора була спроба перенести процес на вулицю. За нашою ініціативою та з допомогою стратегічних партнерів необхідно терміново перенести процес на правову й політичну платформу", - зазначив Георгій Гахарія.

Нагадаємо, напередодні увечері поліція двічі застосувала водомети проти протестувальників, які зібралися висловити недовіру результатам парламентських виборів. Поліцейські застосували спецзасоби без попередження, коли демонстранти наблизилися до огорожі ЦВК.

31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан