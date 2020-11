У Тбілісі поліція водометом розганяла протестувальників, які вимагають перевиборів

У Тбілісі поліція двічі застосувала водомети проти протестувальників, які у неділю ввечері виступили проти результатів парламентських виборів минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Тисячі людей зібралися біля Центральної виборчої комісії з вимогою нових виборів. Опозиційні демонстранти звинуватили правлячу партію в фальсифікації голосування, що партія "Грузинська мрія" заперечує.

Поліцейські застосували спецзасоби без попередження, коли демонстранти наблизилася до огорожі у ЦВК.

У МВС Грузії заявили, що протестувальники використовували насильницькі методи і не підкорялися вказівкам поліції, тому МВС "застосувало пропорційну силу в рамках своїх законних повноважень".

Some photos from today. The protest will resume tomorrow at 6 at the parliament. Tomorrow curfew comes to force in Tbilisi from 10pm. pic.twitter.com/l6RWvrfwTs