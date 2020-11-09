У Тбілісі поліція водометом розганяла протестувальників, які вимагають перевиборів

У Тбілісі поліція двічі застосувала водомети проти протестувальників, які у неділю ввечері виступили проти результатів парламентських виборів минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Тисячі людей зібралися біля Центральної виборчої комісії з вимогою нових виборів. Опозиційні демонстранти звинуватили правлячу партію в фальсифікації голосування, що партія "Грузинська мрія" заперечує.

Поліцейські застосували спецзасоби без попередження, коли демонстранти наблизилася до огорожі у ЦВК.

У МВС Грузії заявили, що протестувальники використовували насильницькі методи і не підкорялися вказівкам поліції, тому МВС "застосувало пропорційну силу в рамках своїх законних повноважень".

Some photos from today. The protest will resume tomorrow at 6 at the parliament. Tomorrow curfew comes to force in Tbilisi from 10pm. pic.twitter.com/l6RWvrfwTs — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) November 9, 2020

Пізніше поліцейські повторно застосували водомети. За даними телеканалу Мтаварі, постраждали щонайменше, дві людини.

На місці постраждалим надали допомогу лікарі швидкої допомоги. Також повідомляється, що струменем водомета була перевернута машина, встановлена ​​поблизу.

Поліція протягом приблизно двох годин вимагала від демонстрантів покинути територію. В іншому випадку проти них обіцяли застосувати силу. У момент використання водомета протестувальники стояли за огорожею, встановленою біля будівлі ЦВК.

Лідери опозиції закликали знову зібратися на акцію протесту біля будівлі парламенту 9 листопада о 18:00.

31 жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Більшість голосів на них знову здобула правляча "Грузинська мрія". Опозиційні сили після цього заявили про масштабні фальсифікації та навіть відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан