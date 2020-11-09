"Попытка штурма": грузинские власти объяснили причины жесткого разгона митинга оппозиции

Власти Грузии объяснили жесткий разгон митинга оппозиции тем, что демонстранты попытались штурмовать ЦИК.

Как сообщает "Кавказ Online", об этом заявил премьер Грузии Георгий Гахария, пишет "Европейская правда".

"Вчера мы видели попытку штурма ЦИК и уже обычные призывы безответственной, радикальной части оппозиции к неповиновению... Фактически прозвучал прямой призыв к разрушению государственных институтов. Мы все должны понимать - ответ государства должен быть легитимным и максимально суровым", - заявил он.

По его словам, во власти соглашаются с необходимостью диалога с оппозицией, но не на улице.

"Вчера была попытка перенести процесс на улицу. По нашей инициативе и с помощью стратегических необходимо срочно перенести процесс на правовую и политическую платформу", - отметил Георгий Гахария.

Грузинская Transparency International и еще две общественные организации - Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) и Международное объединение за справедливые выборы и демократию (ISFED) - в совместном заявлении утверждают, что действия правоохранителей вечером 8 ноября "не выдерживают никакой критики" и только усложнили ситуацию, пишет "Грузия Онлайн".

Организации призвали власти и оппозицию начать переговоры при посредничестве международных партнеров.

Напомним, накануне вечером полиция дважды применила водометы против протестующих, собравшихся выразить недоверие результатам парламентских выборов. Полицейские применили спецсредства без предупреждения, когда демонстранты приблизилась к ограде ЦИК.

31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Большинство голосов на них снова одержала правящая "Грузинская мечта". Оппозиционные силы после этого заявили о масштабных фальсификациях и даже отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ одновременно не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый майдан