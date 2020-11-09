Глава МВС Естонії подав у відставку після заяв про "сфальсифіковану" перемогу Байдена

Міністр внутрішніх справ Естонії та лідер ультраправої партії EKRE Март Хельме подав у відставку після політичного скандалу, спричиненого його заявами про те, що вибори у США буцімто не були чесними.

Як повідомляє естонський мовник ERR, про це він заявив на пресконференції у понеділок, 9 листопада.

Заяви Марта Хельме та його сина Мартіна Хельме, який обіймає посаду міністра фінансів, пролунали на вихідних в ефірі TRE-raadio.

"Як на мене, навіть нема питання про те, що ці вибори сфальсифіковані… Немає сенсу говорити про будь-яку демократію чи правову державу, коли результати виборів можна так нахабно і масово фальсифікувати", - сказав Хельме-молодший. Він також звинуватив естонські ЗМІ у тому, що вони, мовляв, не пояснюють, чому Дональд Трамп почав програвати.

"Наші ЗМІ говорять. Але про те, як Трамп висуває нібито безпідставні звинувачення, що у нього немає ніяких доказів", - зазначив Хельме-старший. Він також припустив, що за перемогою Байдена стоїть "глибинний уряд", та назвав Джо Байдена "корумпованим".

Март Хельме також сказав, що "Трамп переможе після величезної боротьби, може навіть з кровопролиттям, але справедливість у підсумку відновиться".

Прем’єр-міністр Юрі Ратас та міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу назвали коментарі Хельме "абсурдними", а президентка Керсті Кальюлайд заявила, що це "замах на демократію та безпеку Естонії". Президентка додала, що скликатиме Раду оборони для обговорення цієї ситуації. У парламенті, на додачу, запропонували вотум недовіри щодо Хельме.

Хельме після цього вирішив сам піти у відставку.

"Дивлячись на ці наклепи й брехню в естонських ЗМІ, я вирішив учора ввечері подати у відставку. З мене досить. Я не зробив нічого такого, що створило би загрозу для безпеки Естонії. Я не сказав нічого, про що ще не говорили вільні американські ЗМІ", - заявив Хельме 9 листопада.

Він зазначив, що йде з уряду "в інтересах збереження коаліції" та продовжить роботу як депутат. За його словами, в уряді нібито ніхто не вимагав його відставки. Март Хельме також сказав, що не відмовляється від своїх слів.

"Звісно, побачимо фінальні результати, побачимо, що там з’ясують. Але вже була низка новин про підтверджені випадки шахрайства на виборах… Навіть якщо випадок виявиться правдою - це вже дуже серйозно", - заявив він.

"Ви мені не заткнете рот. Ні прем’єр, ні президент, ні преса", - додав Хельме наприкінці.

Март Хельме обіймає посаду глави МВС з 29 квітня 2019 року. За цей час він неодноразово спричиняв скандали своїми однозначними висловлюваннями. Зокрема, Хельме пропонував скасувати безвіз для українців, які приїздять до Естонії, та висловлювався проти працівників з України. Місяць тому він опинився під шквалом критики після гомофобних заяв в інтерв'ю Deutsche Welle та погрожував розвалити коаліцію, якщо його спробують відправити у відставку.