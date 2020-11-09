Глава МВД Эстонии подал в отставку после заявлений о "фальсифицированной" победе Байдена

Министр внутренних дел Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме подал в отставку после политического скандала, вызванного его заявлениями о том, что выборы в США якобы не были честными.

Как сообщает эстонский вещатель ERR, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 9 ноября.

Заявления Марта Хельме и его сына Мартина Хельме, занимающего пост министра финансов, прозвучали в выходные в эфире TRE-raadio.

"Как по мне, даже не стоит вопрос о том, что эти выборы фальсифицированы... Нет смысла говорить о какой-либо демократии или правовом государстве, когда результаты выборов можно так нагло и массово фальсифицировать", - сказал Хельме-младший. Он также обвинил эстонские СМИ в том, что они, мол, не объясняют, почему Дональд Трамп начал проигрывать.

"Наши СМИ говорят. Но о том, как Трамп выдвигает якобы необоснованные обвинения, что у него нет никаких доказательств", - отметил Хельме-старший. Он также предположил, что за победой Байдена стоит "глубинное правительство", и назвал Джо Байдена "коррумпированным".

Март Хельме также сказал, что "Трамп победит после огромной борьбы, может даже с кровопролитием, но справедливость в итоге восстановится".

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвали комментарии Хельме "абсурдными", а президент Керсти Кальюлайд заявила, что это "покушение на демократию и безопасность Эстонии". Она добавила, что созывать Совет обороны для обсуждения этой ситуации. В парламенте вдобавок предложили вотум недоверия Хельме.

Хельме после этого решил сам уйти в отставку.

"Глядя на эти наветы и ложь в эстонских СМИ, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит. Я не сделал ничего такого, что создало бы угрозу для безопасности Эстонии. Я не сказал ничего, о чем еще не говорили свободные американские СМИ", - заявил Хельме 9 ноября.

Он отметил, что уходит из правительства "в интересах сохранения коалиции" и продолжит работу как депутат. По его словам, в правительстве якобы никто не требовал его отставки. Март Хельме также сказал, что не отказывается от своих слов.

"Конечно, увидим финальные результаты, посмотрим, что там выяснят. Но уже был ряд новостей о подтвержденных случаях мошенничества на выборах... Даже если один случай окажется правдой - это уже очень серьезно", - заявил он.

"Вы не заткнете мне рот. Ни премьер, ни президент, ни пресса", - добавил Хельме в конце.

Март Хельме занимает должность главы МВД с 29 апреля 2019 года. За это время он неоднократно вызывал скандалы своими однозначными высказываниями. В частности, Хельме предлагал отменить безвиз для украинцев, которые приезжают в Эстонию, и высказывался против работников из Украины. Месяц назад он оказался под шквалом критики после гомофобных заявлений в интервью Deutsche Welle и угрожал развалить коалицию, если его попытаются отправить в отставку.