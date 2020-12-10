Венеційська комісія рекомендує повернути ув’язнення за брехню у деклараціях 

Венеційська комісія Ради Європи рекомендує українському парламенту повернути тюремне ув’язнення за брехню у деклараціях.

Про це йдеться у статті "Європейської правди", яка роз’яснює рішення "Венеційки" щодо антикорупційного законодавства.

У Раді Європи вважають, що покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірні декларації є пропорційним і закликають Раду відновити його.

"Така санкція як ув’язнення може бути закріплена лише за випадками (приховування активів) понад певну межу і тільки умисного", - йдеться у висновку Венеційської комісії.

Також у комісії наголосили, що штраф для тих порушників вимоги про декларування, які не досягли порогу для ув’язнення, має бути достатньо високим.

Варто підкреслити, що свою оцінку експерти комісії готували ще до того, як Рада на минулому тижні ухвалила зміни до Кримінального кодексу, повернувши туди статтю 366-1 про кримінальну відповідальність за умисні помилки у декларації - однак позбавлення волі як максимальну санкцію туди не додали.

Читайте також У ЄС вважають недостатнім покарання за брехню в деклараціях, відновлене Радою після рішення КС

Зараз ухвалений Радою законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності перебуває на підписі у президента.

Голова НАЗК вже публічно закликав Володимира Зеленського накласти вето на цей документ і домогтися посилення відповідальності за брехню в деклараціях.

"Не виключено, що жорсткі рекомендації Венеційської комісії з цього приводу матимуть вагу при ухваленні рішення про його ветування або підписання Зеленським", - йдеться у матеріалі.

Детальніше у статті - КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.