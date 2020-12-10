Венецианская комиссия рекомендует вернуть заключение за ложь в декларациях

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует украинскому парламенту вернуть тюремное заключение за ложь в декларациях.

Об этом говорится в статье "Европейской правды", которая разъясняет решение "Венецианки" по антикоррупционному законодательству.

В Совете Европы считают, что наказание в виде лишения свободы за недостоверные декларации является пропорциональным и призывают Раду восстановить его.

"Такая санкция в виде тюремного заключения может быть закреплена только в случаях (сокрытия активов) выше определенной границы и только умышленного", - говорится в заключении Венецианской комиссии.

Также в комиссии отметили, что штраф для тех нарушителей требования о декларировании, которые не достигли порога для тюремного заключения, должен быть достаточно высоким.

Следует подчеркнуть, что свою оценку эксперты комиссии готовили еще до того, как Рада на прошлой неделе приняла изменения в Уголовный кодекс, вернув туда статью 366-1 об уголовной ответственности за умышленные ошибки в декларации - однако лишения свободы как максимальную санкцию туда не добавили.

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Сейчас принятый Радой законопроект о возвращении уголовной ответственности находится на подписи у президента.

Председатель НАПК уже публично призвал Владимира Зеленского наложить вето на этот документ и добиться усиления ответственности за ложь в декларациях.

"Не исключено, что жесткие рекомендации Венецианской комиссии по этому поводу будут иметь вес при принятии решения о вето или подписании Зеленским", - говорится в материале.

Подробнее в статье - КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.